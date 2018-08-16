Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

СВИТОЛИНА: «Для создания турнира в Украине нужно инвестировать $1 млн»

Первая ракетка Украины рассказала, почему в Украине нет крупных теннисных турниров

  • 16.08.2018 21:01
  • 675 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Tennis Canada. Элина Свитолина
© Tennis Canada. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, сколько денег нужно инвестировать в теннис для создание в Украине крупных турниров.

Почему в Украине нет крупных турниров? Потому что никто не готов инвестировать столько денег в теннис. Чтобы сделать большой турнир, нужно, как минимум, миллион долларов. В Украине никто не готов делать такие турниры и спонсоры тоже не готовы. Это сейчас, в последнее время, теннис стал развиваться просто семимильными шагами и в Украине стал более популярным. Сейчас делается намного больше показательных соревнований. Думаю, мы двигаемся, но очень маленькими шагами.

Напомним, ранее Свитолина рассказала, сколько тратит на содержание команды.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.