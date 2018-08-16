СВИТОЛИНА: «Для создания турнира в Украине нужно инвестировать $1 млн»

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, сколько денег нужно инвестировать в теннис для создание в Украине крупных турниров.
Почему в Украине нет крупных турниров? Потому что никто не готов инвестировать столько денег в теннис. Чтобы сделать большой турнир, нужно, как минимум, миллион долларов. В Украине никто не готов делать такие турниры и спонсоры тоже не готовы. Это сейчас, в последнее время, теннис стал развиваться просто семимильными шагами и в Украине стал более популярным. Сейчас делается намного больше показательных соревнований. Думаю, мы двигаемся, но очень маленькими шагами.
Напомним, ранее Свитолина рассказала, сколько тратит на содержание команды.
Источник — YouTube
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