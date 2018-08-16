Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

МУГУРУСА: «Цуренко играла лучше. Это был ужасный матч для меня»

Испанская теннисситка – о вылете с Цинциннати

  • 16.08.2018 10:38
  • 363 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала поражение Лесе Цуренко во втором туре турнира в Цинциннати.
 
«Я считаю, что это был очень ужасный матч, но я рада, что боролась. Уровень тенниса был не самым высоким, но в концовке матча она смогла отыграться, она играла лучше и нашла способ одержать победу.
 
Чувствую себя хорошо и я счастлива, что у меня больше ничего не болит. Очевидно, что у меня было мало тренировок, чтобы восстановить свою форму, поэтому мне необходимо ещё заниматься. Я полностью здорова, и меня это радует. Сегодня всё пошло не так, как я хотела, но я вынесла для себя положительные вещи и продолжу готовиться к US Open», – сказала Мугуруса.
 
Добавим, что с понедельника испанка покинет топ-10 мирового рейтинга.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.