МУГУРУСА: «Цуренко играла лучше. Это был ужасный матч для меня»

«Я считаю, что это был очень ужасный матч, но я рада, что боролась. Уровень тенниса был не самым высоким, но в концовке матча она смогла отыграться, она играла лучше и нашла способ одержать победу.

Чувствую себя хорошо и я счастлива, что у меня больше ничего не болит. Очевидно, что у меня было мало тренировок, чтобы восстановить свою форму, поэтому мне необходимо ещё заниматься. Я полностью здорова, и меня это радует. Сегодня всё пошло не так, как я хотела, но я вынесла для себя положительные вещи и продолжу готовиться к US Open», – сказала Мугуруса.

Добавим, что с понедельника испанка покинет топ-10 мирового рейтинга.