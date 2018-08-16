Джокович вышел в третий круг турнира в Цинциннати

нда, Зидан такой фигни бы не допустилАтлетико было больше похожу на привычный всем Реал, чем сам ...

Кому та Испания нужна. Лига чемпионов важна, все остальное внутренние разборки

Что там Навас говорил я не знаю кто такой Лунин,но теперь познакомишся и будеш знать!!!

такой вот реал без Роналдо

02:03 — Богдан Плисюк

Вы думаете что ФК Львов с Жилмаром бы очки у шахтёра отобрал ?? Причём тут вообще кроты ?? У трен...

01:25 — Виталий Грин

я дурак. статью не читал. Он может тренировать. всё? или еще что-то отписать о том, что я не уме...