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Джокович вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Сербский теннисист в непростом матче обыграл Адриана Маннарино

  • 16.08.2018 03:07
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Новак Джокович вышел в третий круг «Мастерса-1000» в Цинциннати. В матче второго круга серб одержал волевую победу над французом Адрианом Маннарино.
 
Матч длился 2 часа 8 минут и завершился со счётом 4:6, 6:2, 6:1 в пользу 31-летнего экс-первой ракетки мира.
 
За выход в четвертьфинал серб поспорит либо с действующим чемпионом соревнований болгарином Григором Димитровым (5), либо с немцем Мишей Зверевым. Следующий соперник Джоковича определится сегодня, 15 августа.
 
Цинциннати (м) 2018. 2-й круг
 
Новак Джокович (Сербия) - Адриан Маннарино (Франция) 4:6, 6:2, 6:1.
 
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Источник — Sport.ua

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