Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «Готова к любой сопернице»

Украинка – о своем следующем матче в Цинциннати

  • 15.08.2018 10:26
  • 487 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Сегодня ночью Элина Свитолина стартовала на турнире в Цинциннати с победы над Светланой Кузнецовой.

Следующей соперницей украинки будет Аманда Анисимова или Петра Мартич. Свитолина готова к любому варианту:

«Я видела несколько матчей Анисимовой в Индиан-Уэллсе, так что знаю её игровой стиль. Она очень сильно бьёт по мячу, мне нужно быть готовой к этому. С Мартич мы уже встречались несколько раз. Последний раз, кажется, в Риме.

Это две разные теннисистки со своими стилями игры. Посмотрим, кто из них победит. Я буду готова к игре с любой из них».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.