Элина СВИТОЛИНА: «Готова к любой сопернице»

Сегодня ночью Элина Свитолина стартовала на турнире в Цинциннати с победы над Светланой Кузнецовой.

Следующей соперницей украинки будет Аманда Анисимова или Петра Мартич. Свитолина готова к любому варианту:

«Я видела несколько матчей Анисимовой в Индиан-Уэллсе, так что знаю её игровой стиль. Она очень сильно бьёт по мячу, мне нужно быть готовой к этому. С Мартич мы уже встречались несколько раз. Последний раз, кажется, в Риме.

Это две разные теннисистки со своими стилями игры. Посмотрим, кто из них победит. Я буду готова к игре с любой из них».