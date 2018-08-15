Элина СВИТОЛИНА: «Готова к любой сопернице»

Сегодня ночью Элина Свитолина стартовала на турнире в Цинциннати с победы над Светланой Кузнецовой.
Следующей соперницей украинки будет Аманда Анисимова или Петра Мартич. Свитолина готова к любому варианту:
«Я видела несколько матчей Анисимовой в Индиан-Уэллсе, так что знаю её игровой стиль. Она очень сильно бьёт по мячу, мне нужно быть готовой к этому. С Мартич мы уже встречались несколько раз. Последний раз, кажется, в Риме.
Это две разные теннисистки со своими стилями игры. Посмотрим, кто из них победит. Я буду готова к игре с любой из них».
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