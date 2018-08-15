ВИДЕО ДНЯ. Как Свитолина Кузнецову обыграла

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла первый для себя матч на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати. В поединке второго круга украинка в трех сетах разобралась с экс-второй ракеткой мира Светланой Кузнецовой из России.
Соперница Свитолиной по третьему кругу определится в матче Аманда Анисимова – Петра Мартич.
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Источник — WTA
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