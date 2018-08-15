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ВИДЕО ДНЯ. Как Свитолина Кузнецову обыграла

Первая ракетка Украины вышла в третий круг турнира в Цинциннати

  • 15.08.2018 10:18
  • 832 просмотра
  • 1 комментарий
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла первый для себя матч на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати. В поединке второго круга украинка в трех сетах разобралась с экс-второй ракеткой мира Светланой Кузнецовой из России.
 
Соперница Свитолиной по третьему кругу определится в матче Аманда Анисимова – Петра Мартич.
 

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    lenares85
      lenares85, 15.08.2018 11:01
    0
    Что то она сильно сухая стала, незнаю для спорта может так и надо. Но для рекламных контрактов может не проканать
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