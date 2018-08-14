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СВИТОЛИНА: «Люди думают, что лучше иметь больше мышц. Я так не считаю»

Украинская теннисистка – о причине резкого изменения своей физической формы

  • 14.08.2018 11:05
  • 2235 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала изменение своей физической формы в 2018 году.
 
«Думаю, я на правильном пути. Я играю очень хорошо, я побеждаю сильных игроков. Сейчас я чувствую себя намного лучше и на корте, и вне корта. Вы не можете гарантировать результат, даже если вы очень тяжело тренируетесь в течение двух месяцев, вы не можете гарантировать, что вы выиграете все следующие турниры.
 
Единственное, что у вас есть, – это лучший шанс играть успешнее, быть подготовленным и более свежим. Я думаю, что повышаю свои шансы сыграть хорошо, и мы можем видеть, что я становлюсь лучше.
 
У всех свое мнение по поводу физической формы. Я просто хотела попробовать что-то другое, это главное для меня. Некоторые люди думают, что лучше иметь больше мышц, что вы будете бить сильнее, а мы пытаемся и учимся», – сказала Свитолина.
 
Напомним, в первом круге турнира серии Премьер 5 в Цинциннати украинка сыграет против россиянки Светланы Кузнецовой.
 
 
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(2 голоса)

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Комментарии
    Ruslan0927
    online
    Ruslan0927, 14.08.2018 11:14
    +1
    Цікаво скільки кілограм Еліна скинула
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 14.08.2018 11:26
    +1
    Блин, даже меня достали разговоры о её форме. Представляю как ей самой. Да пусть делает с собой что хочет - это её личное дело.
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    sanitarium
    sanitarium, 14.08.2018 11:55
    +5
    Я вообще считаю, что теннис не должен мешать карьере фотомодели!)))
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 14.08.2018 12:24
    0
    Поживем увидим, сомнительно это по крайнем мере теперь ясно что Эля инициатор своего перевоплощения
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