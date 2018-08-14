СВИТОЛИНА: «Люди думают, что лучше иметь больше мышц. Я так не считаю»

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала изменение своей физической формы в 2018 году.

«Думаю, я на правильном пути. Я играю очень хорошо, я побеждаю сильных игроков. Сейчас я чувствую себя намного лучше и на корте, и вне корта. Вы не можете гарантировать результат, даже если вы очень тяжело тренируетесь в течение двух месяцев, вы не можете гарантировать, что вы выиграете все следующие турниры.

Единственное, что у вас есть, – это лучший шанс играть успешнее, быть подготовленным и более свежим. Я думаю, что повышаю свои шансы сыграть хорошо, и мы можем видеть, что я становлюсь лучше.

У всех свое мнение по поводу физической формы. Я просто хотела попробовать что-то другое, это главное для меня. Некоторые люди думают, что лучше иметь больше мышц, что вы будете бить сильнее, а мы пытаемся и учимся», – сказала Свитолина.