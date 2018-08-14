Элина Свитолина – Светлана Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со вторника на среду на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок второго круга против экс-второй ракетки мира россиянки Светланы Кузнецовой (№88 WTA).

Встреча состоится четвертым запуском на корте «Grandstand». Ориентировочное время начала поединка – 02:00 по Киеву.

Букмекеры склоняются к победе украинки – 1,4 против 3,25. Ранее теннисистки встречались 2 раза, счет ничейный.

Напомним, в 2017 году Элина проиграла в третьем раунде турнира в Цинциннати, Кузнецова дошла до 1/4 финала, где уступила будущей чемпионке Гарбинье Мугурусе.