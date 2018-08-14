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Элина Свитолина – Светлана Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга на турнире в Цинциннати

  • 14.08.2018 09:29
  • 1336 просмотров
  • 6 комментариев
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В ночь со вторника на среду на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок второго круга против экс-второй ракетки мира россиянки Светланы Кузнецовой (№88 WTA).
 
Встреча состоится четвертым запуском на корте «Grandstand». Ориентировочное время начала поединка – 02:00 по Киеву.
 
Букмекеры склоняются к победе украинки – 1,4 против 3,25. Ранее теннисистки встречались 2 раза, счет ничейный.
 
Напомним, в 2017 году Элина проиграла в третьем раунде турнира в Цинциннати, Кузнецова дошла до 1/4 финала, где уступила будущей чемпионке Гарбинье Мугурусе.
 
Также парные поединки сегодня сыграют сестры Киченок. Их матчи состоятся на седьмом корте. Надежда в дуэте с Анастасией Родионовой сыграет вторым запуском против пары Якупович/Ворачова. Людмила в дуэте с Моник Адамчак сыграет шестым запуском против пары Меличар/Пешке.
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Dragon9
    online
    Dragon9, 14.08.2018 09:41
    -8
    Ставим на свєтку. Чекаю -
    Ссылка
    mov4uk
    online
      mov4uk, 14.08.2018 10:04
    +2
    став на свою свєтку,а переможе Елінка&#65281;
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 14.08.2018 10:17
    +2
    mov4uk, 14.08.2018 10:04
    став на свою свєтку,а переможе Елінка&amp;#65281;
    У нього, по пам'яті, всі пости про ставки: виграв він чи програв, поставивши на Еліну, і відповідно до результату гри такі й були коментарі. Але це його особисте горе, добре що більшість у розділі теніс все таки щиро вболіває за наших дівчат.
    Ссылка
    Андрій Федейко
    online
      Андрій Федейко, 14.08.2018 10:28
    +1
    vit-2, 14.08.2018 10:17
    mov4uk, 14.08.2018 10:04 став на свою свєтку,а переможе Елінка&amp;amp;#65281; У нього, по пам'яті, всі пости про ставки: виграв він чи програв, поставивши на Еліну, і відповідно до результату гри такі й були коментарі. Але це його особисте горе, добре що більшість у розділі теніс все таки щиро вболіває за наших дівчат.
    Та він лох, шкода, що ми з ним з одного міста(
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 14.08.2018 10:36
    +1
    Хоч це й 4-ий запуск, але це перший матч вечірньої сесії, тому є надія що за відсутності дощу гра відбудеться дійсно в районі 2-ої ночі. Цікаво хто грає 3-ім запуском, тобто о котрій годині гра?

    Завищених очікувань від Еліни щодо Цинциннаті в мене немає, бо це останній турнір перед шлемом і можливі різні тактичні моменти. Але, все таки справа принципу українці обіграти Кузю, особливо після того скандалу з погрозами Світоліній перед очною зустріччю з Кузнєцовою на турнірі в рашці.

    Сподіваюся на впевнену перемогу українки.
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 14.08.2018 11:02
    0
    vit-2, 14.08.2018 10:36
    Хоч це й 4-ий запуск, але це перший матч вечірньої сесії, тому є надія що за відсутності дощу гра відбудеться дійсно в районі 2-ої ночі. Цікаво хто грає 3-ім запуском, тобто о котрій годині гра?Завищених очікувань від Еліни щодо Цинциннаті в мене немає, бо це останній турнір перед шлемом і можливі різні тактичні моменти. Але, все таки справа принципу українці обіграти Кузю, особливо після того скандалу з погрозами Світоліній перед очною зустріччю з Кузнєцовою на турнірі в рашці. Сподіваюся на впевнену перемогу українки.
    Бертенс-Вандевей
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