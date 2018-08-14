Элина Свитолина – Светлана Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со вторника на среду на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок второго круга против экс-второй ракетки мира россиянки Светланы Кузнецовой (№88 WTA).
Встреча состоится четвертым запуском на корте «Grandstand». Ориентировочное время начала поединка – 02:00 по Киеву.
Букмекеры склоняются к победе украинки – 1,4 против 3,25. Ранее теннисистки встречались 2 раза, счет ничейный.
Напомним, в 2017 году Элина проиграла в третьем раунде турнира в Цинциннати, Кузнецова дошла до 1/4 финала, где уступила будущей чемпионке Гарбинье Мугурусе.
Также парные поединки сегодня сыграют сестры Киченок. Их матчи состоятся на седьмом корте. Надежда в дуэте с Анастасией Родионовой сыграет вторым запуском против пары Якупович/Ворачова. Людмила в дуэте с Моник Адамчак сыграет шестым запуском против пары Меличар/Пешке.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Завищених очікувань від Еліни щодо Цинциннаті в мене немає, бо це останній турнір перед шлемом і можливі різні тактичні моменти. Але, все таки справа принципу українці обіграти Кузю, особливо після того скандалу з погрозами Світоліній перед очною зустріччю з Кузнєцовою на турнірі в рашці.
Сподіваюся на впевнену перемогу українки.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.