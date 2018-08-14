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Марченко проиграл на старте турнира в Ванкувере

Украинец зачехлил ракетку после первого круга

  • 14.08.2018 07:15
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БТУ, Илья Марченко
© БТУ, Илья Марченко
Третья ракетка Украины Илья Марченко (№336 АТР) завершил выступления  на хардовом челленджере в канадском Ванкувере. В первом круге украинца обыграл Илья Ивашка (№125 АТР) из Беларуси.
 
Ванкувер. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Илья Ивашка (Беларусь) – 6:4, 3:6, 5:7
 
Напомним, Марченко в этом году перенес операцию на плече, после чего не выиграл еще ни одного матча.
 
 
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Источник — Sport.ua

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