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Марченко проиграл в первом матче на челленджере в США

Украинский теннисист в трех сетах уступил британцу Джейку Кларку

  • 07.08.2018 22:32
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Getty Images. Илья Марченко
© Getty Images. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко не сумел выиграть стартовый поединок на хардовом челленджере в США. Украинец уступил в трех сетах британцу Джейку Кларку, посеянному под седьмым номером.
 
Аптос. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Джей Кларк (Великобритания) – 3:6, 6:2, 3:6
 
Напомним, Марченко в этом году перенес операцию на плече, после чего не выиграл еще ни одного матча.
 
 
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Источник — Sport.ua

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