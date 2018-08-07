Марченко проиграл в первом матче на челленджере в США

По-деньгам не думаю, что Ярмола проиграл сидя в Динамо, а стать звездой в Европе и раньше и сейча...

23:36 — ZAKARPATFAN (Ужгород)

Хорошо что не шмель или даже хуже - шершень. А еще хуже эсли японский шершень

23:35 — samird

Удивительно. Вроде взрослый человек, а не знает/понимает, что оса может преспокойно залезть под о...

23:35 — ZAKARPATFAN (Ужгород)

Но это была чернобыльская оса

23:27 — BBB

Через футболку?А может рой налетел?