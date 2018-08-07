Марченко проиграл в первом матче на челленджере в США

Украинский теннисист Илья Марченко не сумел выиграть стартовый поединок на хардовом челленджере в США. Украинец уступил в трех сетах британцу Джейку Кларку, посеянному под седьмым номером.
Аптос. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Джей Кларк (Великобритания) – 3:6, 6:2, 3:6
Напомним, Марченко в этом году перенес операцию на плече, после чего не выиграл еще ни одного матча.
Источник — Sport.ua
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