Свитолина сыграет с Кузнецовой в Цинциннати

Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу в первом матче турнира WTA в Цинциннати над швейцаркой Штефани Фогеле.

Кузнецова, идущая на 88-м месте в мировом рейтинге, на тай-брейке победила соперницу, занимающую 77-ю позицию в списке WTA. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут, за которые Кузнецова сделала четыре эйса и девять двойных ошибок. Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

В третьем сете при счете 6:5 Фогеле имела матчбол на подаче Кузнецовой, но не сумела его реализовать.

Светлана Кузнецова (Россия, WC) – Штефани Фогеле (Швейцария, Q) – 6:4, 2:6, 7:6 (7:5).

Во втором круге турнира россиянка встретится с Элиной Свитолиной из Украины.

Свитолина и Кузнецова играли между собой 2 раза - счет 1:1. Последний раз они сыграли в Москве в 2016 году и победу в трех партиях одержала российская теннисистка.

Напомним, что Кузнецова выиграла первый турнир за два года.