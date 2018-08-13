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Свитолина сыграет с Кузнецовой в Цинциннати

Российская теннисистка прошла первый раунд

  • 13.08.2018 21:51
  • 606 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Светлана Кузнецова
© Getty Images. Светлана Кузнецова
Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу в первом матче турнира WTA в Цинциннати над швейцаркой Штефани Фогеле.
 
Кузнецова, идущая на 88-м месте в мировом рейтинге, на тай-брейке победила соперницу, занимающую 77-ю позицию в списке WTA. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут, за которые Кузнецова сделала четыре эйса и девять двойных ошибок.  Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
 
В третьем сете при счете 6:5 Фогеле имела матчбол на подаче Кузнецовой, но не сумела его реализовать.
 
Светлана Кузнецова (Россия, WC) – Штефани Фогеле (Швейцария, Q) – 6:4, 2:6, 7:6 (7:5).
 
Во втором круге турнира россиянка встретится с Элиной Свитолиной из Украины.
 
Свитолина и Кузнецова играли между собой 2 раза - счет 1:1. Последний раз они сыграли в Москве в 2016 году и победу в трех партиях одержала российская теннисистка.

Напомним, что Кузнецова выиграла первый турнир за два года.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 13.08.2018 22:13
    0
    Хтось дуже хотів що Еліна зіграла з Кузею, ну так він може бути задоволений. Трошки дивився 3-го сету: Фогеле увесь час у захисті, очікувала на помилки суперниці, ну а з Кузею і так усе зрозуміло - стара дримба. Швейцарка навіть мала матчбол за рахунку 5-4 40-30 на подачі суперниці, але не використала його. Та й на та таї вела спочатку 3-1.

    Не можу сказати які плани в Еліни по підготовці до US Оpen, чи захоче вона проходити далеко по сітці в Цинциннаті, чи візьме перепочинок перед мейджером. Приклад Квітової з виграними турнірами перед самим Вімблдоном ще стоїть перед очима і виліт головної фаворитки британського мейджеру в 1-му колі. Я так розумію, що гра між Еліною і Кузнєцовою запланована десь на середу, тоді в принципі часу на відпочинок є вдосталь, але це команді Еліни вирішувати. Якщо Еліна захоче, то вона мала б легко обіграти Кузю...
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 13.08.2018 22:14
    0
    *6-5 40-30...
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