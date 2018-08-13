Свитолина сыграет с Кузнецовой в Цинциннати

Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу в первом матче турнира WTA в Цинциннати над швейцаркой Штефани Фогеле.
Кузнецова, идущая на 88-м месте в мировом рейтинге, на тай-брейке победила соперницу, занимающую 77-ю позицию в списке WTA. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут, за которые Кузнецова сделала четыре эйса и девять двойных ошибок. Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
В третьем сете при счете 6:5 Фогеле имела матчбол на подаче Кузнецовой, но не сумела его реализовать.
Светлана Кузнецова (Россия, WC) – Штефани Фогеле (Швейцария, Q) – 6:4, 2:6, 7:6 (7:5).
Во втором круге турнира россиянка встретится с Элиной Свитолиной из Украины.
Свитолина и Кузнецова играли между собой 2 раза - счет 1:1. Последний раз они сыграли в Москве в 2016 году и победу в трех партиях одержала российская теннисистка.
Напомним, что Кузнецова выиграла первый турнир за два года.
Источник — Sport.ua
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Не можу сказати які плани в Еліни по підготовці до US Оpen, чи захоче вона проходити далеко по сітці в Цинциннаті, чи візьме перепочинок перед мейджером. Приклад Квітової з виграними турнірами перед самим Вімблдоном ще стоїть перед очима і виліт головної фаворитки британського мейджеру в 1-му колі. Я так розумію, що гра між Еліною і Кузнєцовою запланована десь на середу, тоді в принципі часу на відпочинок є вдосталь, але це команді Еліни вирішувати. Якщо Еліна захоче, то вона мала б легко обіграти Кузю...
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