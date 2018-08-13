Джон МАКИНРОЙ: «Надаль и Федерер умеют на корте все»

Джон Макинрой рассказал о том, с кем из современных теннисистов хотел бы сыграть в паре:
«Если бы я мог выбрать любого из игроков себе в партнёры для парного матча, то взял бы Рафаэля Надаля или Роджера Федерера. Пусть они и не участвуют в парных турнирах, но мы говорим о сильнейших теннисистах мира. Они умеют на корте всё. С таким партнёром было бы легко играть.
Хорошим партнёром мог быть и Ник Кирьос. Иногда кажется, что у него проблемы с головой, но он отличный партнёр, командный игрок.
Также было бы здорово сыграть с кем-то из молодых талантливых игроков. Например с Денисом Шаповаловым».
В обновленной версии рейтинга АТР Надаль и Федерер сохраняют за собой первые две строчки.
Источник — Tennis World USA
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