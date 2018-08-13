Роджер ФЕДЕРЕР: «Надеюсь, Зверев станет первой ракеткой мира»

Роджер Федерер выразил надежду на то, что однажды Александр Зверев станет первой ракеткой мира:
«Надеюсь, Звереву удастся слать лучшим. Очевидно, что он обладает великолепной техникой и навыками.
Думаю, что каждый день он будет учиться, чтобы становиться всё сильнее. Он будет прогрессировать. Возможно, ему удастся сохранить силы и форму до 40 лет.
Стать первой ракеткой мира всегда сложно. Это огромный вызов и проверка не только уровня игры, но и ментальных способностей игрока. Если посмотреть на список первых ракеток мира, их было не так много.
Надеюсь, что ему удастся стать одним из них. Он обладает огромным талантом».
В текущем рейтинге АТР Зверев опустился на четвертое место.
Источник — Daily Express
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