Роджер ФЕДЕРЕР: «Надеюсь, Зверев станет первой ракеткой мира»

Роджер Федерер выразил надежду на то, что однажды Александр Зверев станет первой ракеткой мира:

«Надеюсь, Звереву удастся слать лучшим. Очевидно, что он обладает великолепной техникой и навыками.

Думаю, что каждый день он будет учиться, чтобы становиться всё сильнее. Он будет прогрессировать. Возможно, ему удастся сохранить силы и форму до 40 лет.

Стать первой ракеткой мира всегда сложно. Это огромный вызов и проверка не только уровня игры, но и ментальных способностей игрока. Если посмотреть на список первых ракеток мира, их было не так много.

Надеюсь, что ему удастся стать одним из них. Он обладает огромным талантом».

В текущем рейтинге АТР Зверев опустился на четвертое место.