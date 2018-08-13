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Леся Цуренко – Даниэль Коллинз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга на турнире в Цинциннати

  • 13.08.2018 12:48
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
13 августа на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№45 WTA) проведет поединок первого круга против американки Даниэль Роуз Коллинз (№35 WTA).
 
Поединок состоится первым запуском на корте №7. Начало матча – 18:00 по Киеву.
 
Букмекеры больше верят в победу американки: 1,6 против 2,5 на украинку. Ранее теннисистки между собой не встречались. В 2018 году Цуренко снялась с турнира в Монтеррее, где во втором круге должна была сыграть против Коллинз.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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