Цинциннати. Стали известны соперницы Свитолиной и Цуренко

Состоялась жеребьевка турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В основной сетке Украину представят Элина Свитолина и Леся Цуренко.
Первая ракетка Украины, благодаря высокому пятому номеру посева, начнет турнир со второго раунда. Соперница Свитолиной определится в матче россиянки Светланы Кузнецовой, получившей «wild card», против одной из победительниц квалификации.
Леся Цуренко проведет первый матч против Даниэль Коллинс из США. Победительница данного поединка выходит на Гарбинье Мугурусу.
Напомним, испанка снялась с турниров в Сан-Хосе и Монреале из-за травмы руки.
Турнир под названием «Western & Southern Open» пройдет с 13 по 19 августа.
Источник — Sport.ua
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