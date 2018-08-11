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Цинциннати. Стали известны соперницы Свитолиной и Цуренко

Леся в первом круге сыграет с Даниэль Коллинс, Элина во втором может встретится с Кузнецовой

  • 11.08.2018 09:13
  • 820 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Состоялась жеребьевка турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. В основной сетке Украину представят Элина Свитолина и Леся Цуренко.
 
Первая ракетка Украины, благодаря высокому пятому номеру посева, начнет турнир со второго раунда. Соперница Свитолиной определится в матче россиянки Светланы Кузнецовой, получившей «wild card», против одной из победительниц квалификации.
 
Леся Цуренко проведет первый матч против Даниэль Коллинс из США. Победительница данного поединка выходит на Гарбинье Мугурусу.
 
 
Турнир под названием «Western & Southern Open» пройдет с 13 по 19 августа. 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dydyyura
    online
      dydyyura, 11.08.2018 09:39
    0
    Свитолирой нужно пропускай этот турнир, скоро ЮО.
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