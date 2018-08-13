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Определился соперник Марченко на турнире в Ванкувере

В первом круге украинец сыграет против седьмого сеяного

  • 13.08.2018 12:11
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Getty Images. Илья Марченко
© Getty Images. Илья Марченко
Третья ракетка Украины Илья Марченко (№336 АТР) сыграет на хардовом челленджере в канадском Ванкувере. В первом круге соперником украинца станет белорус Илья Ивашка (№125 АТР), посеянный под седьмым номером.  
 
Поединок будет сыгран завтра, 14 августа. Напомним, Марченко в этом году перенес операцию на плече, после чего не выиграл еще ни одного матча.
 
 
Турнир в Ванкувере пройдет с 13 по 19 августа. 
 
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Источник — Sport.ua

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