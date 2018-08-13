Определился соперник Марченко на турнире в Ванкувере

Третья ракетка Украины Илья Марченко (№336 АТР) сыграет на хардовом челленджере в канадском Ванкувере. В первом круге соперником украинца станет белорус Илья Ивашка (№125 АТР), посеянный под седьмым номером.

Поединок будет сыгран завтра, 14 августа. Напомним, Марченко в этом году перенес операцию на плече, после чего не выиграл еще ни одного матча.

Турнир в Ванкувере пройдет с 13 по 19 августа.