Элина Свитолина покинет топ-6 мирового рейтинга впервые за 15 месяцев

Украинская теннисистка потеряет две позиции в мировом рейтинге после поражения от Слоан Стивенс в полуфинале турнира Premier 5 в Монреале.

Элина Свитолина не сумела защитить прошлогодний канадский титул, а с ним и 900 рейтинговых очков, и завтра в обновленном рейтинге WTA опустится на седьмую позицию, пропустив вперед француженку Каролин Гарсия и чешку Петру Квитову. В последний раз Элина не входила в первую шестерку мирового рейтинга 15 мая прошлого года, когда занимала 11-ю позицию.

На оставшихся турнирах американской серии украинке предстоит защитить 345 очков (105 за третий круг Цинциннати и 240 за четвертый круг US Open), а до конца сезона ещё 715 пунктов (215 за четвертьфинал Пекина и 500 за Итоговый чемпионат). В чемпионской гонке на право сыграть в Сингапуре Свитолина занимает пятую строчку, но может опуститься на шестое место в случае победы Слоан Стивенс в финале в Монреале.

На следующей неделе Элина Свитолина стартует на турнире Premier 5 в Цинциннати.