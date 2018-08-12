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Элина Свитолина покинет топ-6 мирового рейтинга впервые за 15 месяцев

Украинка опустится на седьмую строчку

  • 12.08.2018 11:38
  • 997 просмотров
  • 4 комментария
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Getty images. Элина Свитолина
© Getty images. Элина Свитолина
Украинская теннисистка потеряет две позиции в мировом рейтинге после поражения от Слоан Стивенс в полуфинале турнира Premier 5 в Монреале.
 
Элина Свитолина не сумела защитить прошлогодний канадский титул, а с ним и 900 рейтинговых очков, и завтра в обновленном рейтинге WTA опустится на седьмую позицию, пропустив вперед француженку Каролин Гарсия и чешку Петру Квитову. В последний раз Элина не входила в первую шестерку мирового рейтинга 15 мая прошлого года, когда занимала 11-ю позицию. 
 
На оставшихся турнирах американской серии украинке предстоит защитить 345 очков (105 за третий круг Цинциннати и 240 за четвертый круг US Open), а до конца сезона ещё 715 пунктов (215 за четвертьфинал Пекина и 500 за Итоговый чемпионат). В чемпионской гонке на право сыграть в Сингапуре Свитолина занимает пятую строчку, но может опуститься на шестое место в случае победы Слоан Стивенс в финале в Монреале. 
 
На следующей неделе Элина Свитолина стартует на турнире Premier 5 в Цинциннати.
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Dragon9
    online
    Dragon9, 12.08.2018 11:46
    0
    Глянув інтервю з нею от души в душу. Стільки пафосу я вже давно не бачив.
    Аж противно дивитися.
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 12.08.2018 12:09
    0
    В принципе, ни каких глобальных трудностей по защите я не вижу, нужно наоборот постараться добавить в копилку балов
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    pasgol2012
    online
      pasgol2012, 12.08.2018 12:13
    0
    Після того як Еліна почала думати більше про красу скоро опуститься ще нижще, видно що після того як вона скинула вагу вона втратила силу,якщо тренера не зроблять правильних висновків це ще не падіння,падіння буде далі.
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    tigrec1986
      tigrec1986, 12.08.2018 12:20
    -1
    Dragon9, 12.08.2018 11:46
    Глянув інтервю з нею от души в душу. Стільки пафосу я вже давно не бачив.
    Аж противно дивитися.
    Вот поэтому,наши спортсмены пасут задних во всех видах спорта,есть конечно индивидумы,братья Кличко,Клочкова,Шевченко,Бубка,Ломаченко,Усик,но это исключени из правил.Помимо таланта,у них было и есть трудолюбие,желание оставить свое место в истории.
    Уверен,четвертое место,был для нее потолок,и это во время такого слабого тура.
    Сейчас все становится на свои места.
    Мы,мечтали о большем,но тем не менее,Элина и так зделала очень много,для нас в том числе и спасибо ей за это.
    О шлеме и мечтать не приходится,поскольку Элини,физически хватает только на одну неделю,а потом ступор,сколько раз,мы в этом убеждались.
    Сейчас,с появлением еще больших возможнстей,какой никакой славы,переломить себя будет еще сложнее...
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