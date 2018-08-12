Элина Свитолина покинет топ-6 мирового рейтинга впервые за 15 месяцев

Украинская теннисистка потеряет две позиции в мировом рейтинге после поражения от Слоан Стивенс в полуфинале турнира Premier 5 в Монреале.
Элина Свитолина не сумела защитить прошлогодний канадский титул, а с ним и 900 рейтинговых очков, и завтра в обновленном рейтинге WTA опустится на седьмую позицию, пропустив вперед француженку Каролин Гарсия и чешку Петру Квитову. В последний раз Элина не входила в первую шестерку мирового рейтинга 15 мая прошлого года, когда занимала 11-ю позицию.
На оставшихся турнирах американской серии украинке предстоит защитить 345 очков (105 за третий круг Цинциннати и 240 за четвертый круг US Open), а до конца сезона ещё 715 пунктов (215 за четвертьфинал Пекина и 500 за Итоговый чемпионат). В чемпионской гонке на право сыграть в Сингапуре Свитолина занимает пятую строчку, но может опуститься на шестое место в случае победы Слоан Стивенс в финале в Монреале.
На следующей неделе Элина Свитолина стартует на турнире Premier 5 в Цинциннати.
Источник — Большой теннис Украины
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Аж противно дивитися.
Аж противно дивитися.
Уверен,четвертое место,был для нее потолок,и это во время такого слабого тура.
Сейчас все становится на свои места.
Мы,мечтали о большем,но тем не менее,Элина и так зделала очень много,для нас в том числе и спасибо ей за это.
О шлеме и мечтать не приходится,поскольку Элини,физически хватает только на одну неделю,а потом ступор,сколько раз,мы в этом убеждались.
Сейчас,с появлением еще больших возможнстей,какой никакой славы,переломить себя будет еще сложнее...
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