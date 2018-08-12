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Торонто Рафаэль Надаль вышел в финал турнира

В полуфинале испанец в двух сетах обыграл россиянина Карена Хачанова

  • 12.08.2018 08:10
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Торонто. В полуфинале испанец оказался сильнее Карена Хачанова - 7:6, 6:4.
 
Теннисисты были на корте 1 час 50 минут. Надаль сделал 2 эйса, допустил одну двойную ошибку, реализовал два брейк-пойнта из семи. Хачанов 6 раз подал навылет и сделал один брейк.
 
Это была четвертая встреча этих соперников и четвертая победа Надаля.
 
В финале «Мастерса» Рафаэль сыграет с Стефаносом Циципасом, который в полуфинале в трёх сетах обыграл южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:7, 6:4, 7:6.
 
Торонто 2018. 1/2 финала
 
Рафаэль Надаль (Испания) - Карен Хачанов (Россия) 7:6, 6:4.
 
Напомним, ранее Надаль первым квалифицировался на Итоговый чемпионат.
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Источник — Sport.ua

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