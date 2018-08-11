ВИДЕО ДНЯ. Лучшие моменты матча Свитолина – Мертенс

08:20 —

И вообще _ вы что, не знаете Суркиса?Наверняка договорились, что как всегда будет платить траншам...

08:17 —

Да не стоит он этих денег даже и близко, так что процентов 99, что его или продадут намного дешев...

08:13 —

В Динамо в этом опыт- там и не таких ломали. Там опытные приходят и с ними справлются, не то что...