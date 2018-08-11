ВИДЕО ДНЯ. Лучшие моменты матча Свитолина – Мертенс

В ночь с пятницы на субботу лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в великолепном стиле обыграла первую ракетку Бельгии Элизе Мертенс.
Украинка проиграла четыре первых гейма, после чего совершила фантастический камбэк в первой партии и добыла победу в непростом втором сете.
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В полуфинале украинка встретится с американкой Слоан Стивенс.
Источник — WTA
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