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ВИДЕО ДНЯ. Лучшие моменты матча Свитолина – Мертенс

Смотрите обзор четвертьфинального поединка на Открытом чемпионата Канады

  • 11.08.2018 08:20
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Метки
Tennis Canada. Элина Свитолина
© Tennis Canada. Элина Свитолина
В ночь с пятницы на субботу лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в великолепном стиле обыграла первую ракетку Бельгии Элизе Мертенс.
 
Украинка проиграла четыре первых гейма, после чего совершила фантастический камбэк в первой партии и добыла победу в непростом втором сете.
 
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В полуфинале украинка встретится с американкой Слоан Стивенс.
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Источник — WTA

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