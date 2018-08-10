Людмила Киченок завершила выступления на турнире в Монреале

Украинская теннисистка Людмила Киченок не смогла победить во втором круге парного разряда на Открытом чемпионате Канады по теннису. В дуэте с латвийкой Аленой Остапенко украинка уступила нидерландско-австралийской паре Схюрс / Барти.
Монреаль. Первый раунд парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Деми Схюрс / Эшли Барти – 3:6, 4:6
Отметим, что на турнире в Монреале осталась только одна представительница Украины – Элина Свитолина, которая сыграет в четвертьфинальном матче одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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