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Людмила Киченок завершила выступления на турнире в Монреале

Украинка в паре с Аленой Остапенко уступила во втором круге парного разряда

  • 10.08.2018 08:24
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Getty Images. Людмила Киченок
© Getty Images. Людмила Киченок
Украинская теннисистка Людмила Киченок не смогла победить во втором круге парного разряда на Открытом чемпионате Канады по теннису. В дуэте с латвийкой Аленой Остапенко украинка уступила нидерландско-австралийской паре Схюрс / Барти.
 
Монреаль. Первый раунд парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Деми Схюрс / Эшли Барти – 3:6, 4:6
 
Отметим, что на турнире в Монреале осталась только одна представительница Украины  – Элина Свитолина, которая сыграет в четвертьфинальном матче одиночного разряда.
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Источник — Sport.ua

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