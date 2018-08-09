Ландисвиль. Калинина пробилась в четвертьфинал турнира

В матче второго круга наша теннисистка, получившая седьмой номер посева, одержала победу над американкой Франческой Ди Лоренцо: 6:3, 6:2.

По ходу встречи, которая продолжалась 1 час 21 минуту, Калинина пять раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, реализовала все четыре заработанных брейк-поинта и не проиграла ни одного гейма на своей подаче.

Соперницей Ангелины в четвертьфинале станет победительница австралийского противостояния между Оливией Роговской и Присциллой Хон.