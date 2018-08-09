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Ландисвиль. Калинина пробилась в четвертьфинал турнира

Украинская теннисистка будет бороться за место в полуфинале 60-тысячника в США

  • 09.08.2018 19:31
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БТУ. Ангелина Калинина
© БТУ. Ангелина Калинина
В матче второго круга наша теннисистка, получившая седьмой номер посева, одержала победу над американкой Франческой Ди Лоренцо: 6:3, 6:2.
 
По ходу встречи, которая продолжалась 1 час 21 минуту, Калинина пять раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, реализовала все четыре заработанных брейк-поинта и не проиграла ни одного гейма на своей подаче.
 
Соперницей Ангелины в четвертьфинале станет победительница австралийского противостояния между Оливией Роговской и Присциллой Хон.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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