Ландисвиль. Калинина пробилась в четвертьфинал турнира

В матче второго круга наша теннисистка, получившая седьмой номер посева, одержала победу над американкой Франческой Ди Лоренцо: 6:3, 6:2.
По ходу встречи, которая продолжалась 1 час 21 минуту, Калинина пять раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, реализовала все четыре заработанных брейк-поинта и не проиграла ни одного гейма на своей подаче.
Соперницей Ангелины в четвертьфинале станет победительница австралийского противостояния между Оливией Роговской и Присциллой Хон.
Напомним, ранее Калинина выиграла первый матч на турнире в Пенсильвании.
Источник — Большой теннис Украины
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