Калинина выиграла первый матч на турнире в Пенсильвании

21:39 — bog829

Прощай буза!!

21:34 — samird

Ну я же говорил! Стоило заиграть остро и румынки нет на корте!

21:31 — samird

А Эля продолжает водокачку. Да еще и коротит без конца.

21:30 — vit-2

Як так, румунка без першої подачі, з подвійною і все одно виграла гейм на своїй подачі?

21:29 — Sasha Zardunov

После первого поражения тренер мяукнул, что Элина выиграет десять из десяти. Я бы этого тренера г...