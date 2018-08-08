Калинина выиграла первый матч на турнире в Пенсильвании

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) стартовала с победы на хардовом 60-тысячнике в Пенсильвании (США). В матче первого круга Калинина обыграла американку Хэйли Картер (№1223 WTA).
Лэндсвиль. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Хэйли Картер (США) – 6:2, 6:2
Во втором раунде украинка, посеяная под 7 номером, сыграет против Франчески Ди Лоренцо из США (№194 WTA).
Ранее Калинина уступила в первом раунде турнира WTA в Вашингтоне.
Источник — Sport.ua
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