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Марта Костюк в Ванкувере хочет спать, а не тренироваться

Юная украинская теннисистка тяжело переносит смену часовых поясов

  • 09.08.2018 17:25
  • 553 просмотра
  • 1 комментарий
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Теннисистка Марта Костюк прибыла в Канаду, однако вместо тренировок хочет устроиться на лавочке и поспать, так как еще не восстановилась после длительного перелета.

Ранее украинка заявила, что ее ближайшая цель - основная сетка US Open. До этого Костюк примет участие в турнире в Ванкувере.

 

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 09.08.2018 17:43
    0
    Удачі, Мартуся!
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