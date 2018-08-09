Марта Костюк в Ванкувере хочет спать, а не тренироваться

Теннисистка Марта Костюк прибыла в Канаду, однако вместо тренировок хочет устроиться на лавочке и поспать, так как еще не восстановилась после длительного перелета.
Ранее украинка заявила, что ее ближайшая цель - основная сетка US Open. До этого Костюк примет участие в турнире в Ванкувере.
when #jetlag meets training 😩😪😩 pic.twitter.com/eB1cS4mrDw— Marta Kostyuk (@marta_kostyuk) 9 серпня 2018 р.
Источник — Twitter
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