Марта Костюк в Ванкувере хочет спать, а не тренироваться

Теннисистка Марта Костюк прибыла в Канаду, однако вместо тренировок хочет устроиться на лавочке и поспать, так как еще не восстановилась после длительного перелета.

Ранее украинка заявила, что ее ближайшая цель - основная сетка US Open. До этого Костюк примет участие в турнире в Ванкувере.