СТАХОВСКИЙ: «Надеюсь, что смогу защитить титул в Портороже»

«Я не осознавал, что никто не смог победить тут дважды. Надеюсь, что я смогу это сделать. Я доволен, что выиграл свой матч второго круга, поскольку мне здесь нравится. Моя семья и несколько друзей присоединились ко мне в Портороже и я действительно с удовольствием провожу время на словенском побережье», – сказал Стаховский.

В 1/4 финала текущего розыгрыша турнира украинец будет бороться с французом Констаном Лестьенном.