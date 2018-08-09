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СТАХОВСКИЙ: «Надеюсь, что смогу защитить титул в Портороже»

Украинский теннисист – о планах на турнир, который проходит в Словении

  • 09.08.2018 16:16
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БТУ. Сергей Стаховский
© БТУ. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал выход в четвертьфинал челленджера в Портороже.
 
«Я не осознавал, что никто не смог победить тут дважды. Надеюсь, что я смогу это сделать. Я доволен, что выиграл свой матч второго круга, поскольку мне здесь нравится. Моя семья и несколько друзей присоединились ко мне в Портороже и я действительно с удовольствием провожу время на словенском побережье», – сказал Стаховский.
 
Напомним, в прошлогоднем финале соревнований Сергей Стаховский победил итальянца Маттео Берреттини.
 
В 1/4 финала текущего розыгрыша турнира украинец будет бороться с французом Констаном Лестьенном.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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