СТАХОВСКИЙ: «Надеюсь, что смогу защитить титул в Портороже»

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал выход в четвертьфинал челленджера в Портороже.
«Я не осознавал, что никто не смог победить тут дважды. Надеюсь, что я смогу это сделать. Я доволен, что выиграл свой матч второго круга, поскольку мне здесь нравится. Моя семья и несколько друзей присоединились ко мне в Портороже и я действительно с удовольствием провожу время на словенском побережье», – сказал Стаховский.
Напомним, в прошлогоднем финале соревнований Сергей Стаховский победил итальянца Маттео Берреттини.
В 1/4 финала текущего розыгрыша турнира украинец будет бороться с французом Констаном Лестьенном.
Источник — Большой теннис Украины
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