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Матч Азаренко и Конты был прерван из-за дождя

Соперница Элины Свитолиной определится позже

  • 09.08.2018 05:20
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Getty Images. Йоханна Конта
© Getty Images. Йоханна Конта

Белоруска Виктория Азаренко и британка Йоханна Конта не смогли завершить матч второго круга турнира в Монреале. Поединок был прерван из-за дождя при счете 6:3, 3:0 в пользу Конты.

Победительница этого противостояния станет соперницей Элины Свитолиной, которая ранее прошла в третий круг.

Матч Азаренко – Конта будет продолжен в четверг в 19:00.

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Источник — Sport.ua

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