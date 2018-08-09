Матч Азаренко и Конты был прерван из-за дождя

06:37 — taraniv

Хоршо, что проверку начали. Но при этой жидовской власти дело до суда не дойдёт. Нужна победа и н...

06:23 — xrfrx

Зараз тут рвануть пукани! спіртюя, ще ті провокатори, жовта преса

06:09 — Жека Капустин

Ты идиот? Речь вообще понимаешь о чем???

05:50 — Nashwill

Якщо ти про копанку,то я згоден. А фанатиків шлюховських,то і взагалі потопити,щоб не смерділи...

05:34 — dr.bykoff1

Давно пора уже шубное ворьё наказать со всей строгостью. А то и вообще избавиться от этого псевдо...