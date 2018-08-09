Матч Азаренко и Конты был прерван из-за дождя

Белоруска Виктория Азаренко и британка Йоханна Конта не смогли завершить матч второго круга турнира в Монреале. Поединок был прерван из-за дождя при счете 6:3, 3:0 в пользу Конты.
Победительница этого противостояния станет соперницей Элины Свитолиной, которая ранее прошла в третий круг.
Матч Азаренко – Конта будет продолжен в четверг в 19:00.
Источник — Sport.ua
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