Монреаль. Свитолина и Севастова уступили Гёргес и Плишковой на старте

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина проиграла матч первого раунда Открытого чемпионата Канады по теннису в парном разряде.
23-летняя украинка в дуэте с латвийкой Анастасией Севастовой уступила немецко-чешской паре Юлия Гергес / Каролина Плишкова со счетом 0:6, 4:6.
В одиночном разряде Свитолина встретится во втором раунде с румынкой Михаэлой Бузарнеску, которая на старте победила китаянку Ван Цян.
Источник — Sport.ua
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