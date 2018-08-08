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Монреаль. Свитолина и Севастова уступили Гёргес и Плишковой на старте

Первая ракетка Украины завершила выступление в парном разряде турнира в Канаде

  • 08.08.2018 03:38
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина проиграла матч первого раунда Открытого чемпионата Канады по теннису в парном разряде.

23-летняя украинка в дуэте с латвийкой Анастасией Севастовой уступила немецко-чешской паре Юлия Гергес / Каролина Плишкова со счетом 0:6, 4:6.

В одиночном разряде Свитолина встретится во втором раунде с румынкой Михаэлой Бузарнеску, которая на старте победила китаянку Ван Цян.

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Источник — Sport.ua

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