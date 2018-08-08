Монреаль. Свитолина и Севастова уступили Гёргес и Плишковой на старте

ТОЛЮ ЛОМАЧЕНКО ЕМУ !!! : ,, А ??! НЕ КАКОГО ТАМ « ТУРЗИПМЕПЕРУЛОГГО « ...

ТОЛЮ ЛОМАЧЕНКО ЕМУ !!! : ,, А ??! НЕ КАКОГО ТАМ « ТУРЗИПМЕПЕРУЛОГГО « ...

02:56 — Juri Tschipa

ТА ТО ВСЕ ХЕРНЯ .., // ВОТ КОГДА ОНИ « ХУЕМ « - ‘ ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ РАЗБИВАТЬ: БУДУТ // ВОТ ТОГДА Я П...

02:54 — Juri Tschipa

ТА ТО ВСЕ ХЕРНЯ .., // ВОТ КОГДА ОНИ « ХУЕМ « - ‘ ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ РАЗБИВАТЬ: БУДУТ // ВОТ ТОГДА Я П...