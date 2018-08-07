Кубок Девіса. Україна прийме Португалію в Бучі

22:07 — ingvar1305

22:05 — viktor112007

і хвізики нема у Динамо. не вистачило часу щоб відпочити після Шахти. як на мене, то це дуже наві...

22:04 — александр ковтун

3 страницы коментов конец матча.. люди потеряли интерес к такому футболу..