Кубок Девіса. Україна прийме Португалію в Бучі

Матч першого раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса між збірними України та Португалії відбудеться в Бучі на ТК «КАМПА» (вул. Лісова,1).
Матчева зустріч відбудеться 14–15 вересня. Початок поєдинків у п’ятницю об 11:45. Початок матчів у суботу о 10:30.
Вартість білетів – від 300 до 500 грн. Інформація про купівлю білетів тут.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.