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Кубок Девіса. Україна прийме Португалію в Бучі

Матчева зустріч відбудеться 14–15 вересня

  • 07.08.2018 21:11
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Кубок Девіса. Україна прийме Португалію в Бучі
Матч першого раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса між збірними України та Португалії відбудеться в Бучі на ТК «КАМПА» (вул. Лісова,1).
 
Матчева зустріч відбудеться 14–15 вересня. Початок поєдинків у п’ятницю об 11:45. Початок матчів у суботу о 10:30.
 
Вартість білетів – від 300 до 500 грн. Інформація про купівлю білетів тут.
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