Порторож. Стаховский вышел в парный четвертьфинал

В первом раунде парного турнира украинец в дуэте с Тимуром Хабибулиным из Казахстана обыграли словенскую пару Том Кочевар-Дешман/Ник Разборшек: 6:3, 6:4. Четвертые сеяные Стаховский и Хабибулин выполнили пять брейков и проиграли обладателям «wild card» два гейма на своей подаче.

На старте турнира в одиночной сетке соперником Сергея Стаховского (АТР 117) станет «лаки-лузер» Кристофер Хейман (АТР 304) из Бельгии. Изначально украинец должен был сыграть против словенца Блажа Ролы (АТР 237), но теннисист снялся с турнира.