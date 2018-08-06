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Порторож. Стаховский вышел в парный четвертьфинал

Украинский теннисист одержал победу на старте парных соревнований

  • 06.08.2018 20:15
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
В первом раунде парного турнира украинец в дуэте с Тимуром Хабибулиным из Казахстана обыграли словенскую пару Том Кочевар-Дешман/Ник Разборшек: 6:3, 6:4. Четвертые сеяные Стаховский и Хабибулин выполнили пять брейков и проиграли обладателям «wild card» два гейма на своей подаче. 
 
На старте турнира в одиночной сетке соперником Сергея Стаховского (АТР 117) станет «лаки-лузер» Кристофер Хейман (АТР 304) из Бельгии. Изначально украинец должен был сыграть против словенца Блажа Ролы (АТР 237), но теннисист снялся с турнира.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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