Rogers Cup. Цуренко сыграет против британки Бултер

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Динамо подписало Супрягу 01:31 — knopkodav Парень реально тупанул. 01:02 — sergeysokol2 а Динамо, писец, кузнеца кадров! только топит.... 01:00 — sergeysokol2 Аякс давал 3 млн. евро..... Не отдали, Динамо отдали даром, почти...

ХАЦКЕВИЧ: «Шахтер больше не украинская команда, а бразильская» 01:29 — oleg08 А почему не Безусами Кравченками Ковалями...Список продолжать? 01:26 — knopkodav Триндеж! 😁😁😁😁😁ԅ

13;&... 01:21 — knopkodav Хатскевич я тебя уважал. Но теперь ти мудак. Вали додому. 01:21 — oleg08 Бульбаш завидуй молча....

Рома также интересуется Супрягой 00:59 — Марк Тимченко Та вони фреда і бернарда в усі клюби засватали) почекай. Супряга взагалі нікуди не перейде)))

ХАЦКЕВИЧ: Славія сповідує не лише силову гру, там є і креативні гравці 00:41 — ZAKARPATFAN (Ужгород) +100 Хач - дурак