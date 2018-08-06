Rogers Cup. Цуренко сыграет против британки Бултер

Rogers Coupe, который проходит в Канаде, начнется для украинской теннисистки Леси Цуренко поединком против Кэти Бултер.
21-летняя британка пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию.
Встреча Цуренко - Бултер состоится сегодня на 9-м корте.
Другая украинка, Элина Свитолина, стартует на турнире позже.
Источник — WTA
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