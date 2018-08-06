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СВИТОЛИНА: «Моя цель – очень сильно отыграть во второй части сезона»

Лучшая украинская теннисистка поделилась планами на ближайшее будущее

  • 06.08.2018 12:12
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Пятая ракетка мира Элина Свитолина пообщалась с журналистами накануне старта на турнире в Монреале.
 
«Начинать турнир в качестве действующего чемпиона - это приятно. Это придает мне эктра-уверенность в себе, потому что я уже выступала хорошо в прошлом году. Когда я выйду на корт, то буду помнить, что уже проходила весь этот путь.
 
Обычно после Уимблдона у нас есть каникулы, но уже на следующее утро после поражения в первом круге я стала снова тренироваться. Я была очень расстроена тем, как сыграла на Уимблдоне. Травяной сезон также не был самым лучшим. Когда ты чем-то недоволен, то нужно это менять и возвращаться к работе. У меня был четырехнедельный тренировочный блок, я вложила в него много труда. Я на самом деле хочу очень сильно отыграть во второй части сезона, это моя цель.
 
Прогулка по Монреалю? Я спросила у своих подписчиков, есть ли у них какие-то рекомендации. Они оставили много комментариев, куда мне стоит пойти, в какие рестораны, какие важные вещи узнать. Мне нравится гулять по городу, хотя пока у меня не было достаточно времени для этого. Когда у меня будет свободное время или полдня свободного, то я отправлюсь куда-то, потому что в Канаде много замечательных мест. Это прекрасная страна», – сказала Свитолина.
 
Напомним, на турнире серии Premier 5 Элине предстоит защищать чемпионский титул. Во втором круге Открытого чемпионата Канады украинка встретится с победительницей матча Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Ван Цян (Китай).
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Источник — Большой теннис Украины

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