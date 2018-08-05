ФОТО ДНЯ. Свитолина провела тренировку с Шараповой

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина потренировалась совместно с россиянкой Марией Шараповой.
Напомним, Свитолина будет защищать титул в Монреале, стартуя со второго раунда. Там украинка, занимающая 5-е место в рейтинге WTA, может встретиться с Михаэлой Бузарнеску, если румынка обыграет в первом раунде одну из победительниц квалификации.
Источник — Sport.ua
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