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ФОТО ДНЯ. Свитолина провела тренировку с Шараповой

Первая ракетка Украины готовится к защите титула на Премьере в канадском Монреале

  • 05.08.2018 12:14
  • 1120 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина потренировалась совместно с россиянкой Марией Шараповой.

Напомним, Свитолина будет защищать титул в Монреале, стартуя со второго раунда. Там украинка, занимающая 5-е место в рейтинге WTA, может встретиться с Михаэлой Бузарнеску, если румынка обыграет в первом раунде одну из победительниц квалификации.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    bog829
      bog829, 05.08.2018 12:47
    0
    От Эли остались кожа и кости! Не пойму это похудение для себя или в спортивном плане они с командой удумали новый рецепт для побед
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    Виктор Гужва
      Виктор Гужва, 05.08.2018 12:50
    -1
    Элина, твоя тренировка-репетиция с Шараповой - это хорошо. Помни, что ты уже взобралась на твою вершину Джомолунгму, а соперница Бузурнеску еще карабкается.
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    ruslan17c
      ruslan17c, 05.08.2018 12:51
    0
    bog829, 05.08.2018 12:47
    От Эли остались кожа и кости! Не пойму это похудение для себя или в спортивном плане они с командой удумали новый рецепт для побед
    Лишилась пародія від Еліни...і це похудання ніякий не рецепт перемог, а скоріш за все просто вимоги її рекламних компаній... нажаль спорт для Еліни зараз вже не на першому місці (
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    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 05.08.2018 13:26
    0
    bog829, 05.08.2018 12:47
    От Эли остались кожа и кости! Не пойму это похудение для себя или в спортивном плане они с командой удумали новый рецепт для побед

    Это называется я ищу нового хахаля
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