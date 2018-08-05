ФОТО ДНЯ. Свитолина провела тренировку с Шараповой

Вот вам и Ливерпуль

Если ты до сих пор не в курсе: Ворскла будет играть в групповом турнире ЛЕ

13:33 — mafiozi250

Откуда такая уверенность , что он там сидел бы лавке , как будто Аякс это Барселона.Кроме того та...

13:27 — Alexey Antonenko

У Днепра цель в вышку выйти. Ну распродадут они всех, а играть кто будет?