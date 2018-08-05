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Сан-Хосе. Бузэрнеску и Саккари поспорят за дебютный титул WTA

Теннисистки проведут первую очную встречу в финале турнира в США

  • 05.08.2018 11:29
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Getty Images
© Getty Images
Михаэла Бузэрнеску провела шестой полуфинал на уровне WTA в текущем сезоне и в третий раз сыграет в решающем матче. В начале сезона румынка уступила Элис Мертенс в матче за титул в Хобарте, а в апреле проиграла Петре Квитовой в столице Чехии.
 
Полуфинал
Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 5) - Элис Мертенс (Бельгия, 4) 4:6, 6:3, 6:1
 
Мария Саккари, отыгравшись во втором сете со счёта 1:4 в пользу соперницы, также уступала ей 0:2 в решающем и выиграла шесть геймов подряд. 23-летняя гречанка впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA. Саккари стала первой представительницей Греции, которая вышла в финал на уровне WTA с 2008 года, когда Элени Данилиду выиграла титул в Хобарте. Тогда её соперница по финалу Вера Звонарёва не вышла на корт из-за травмы левой лодыжки.
 
Полуфинал
Мария Саккари (Греция) - Даниэль Коллинс (США) 3:6, 7:5, 6:2
 
 
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Источник — Большой теннис Украины

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