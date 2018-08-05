Сан-Хосе. Сестры Киченок пробились в финал турнира

В полуфинале Людмила и Надежда Киченок обыграли вторых ракеток турнира Михаэлу Бузэрнеску (Румыния) и Хизер Уотсон (Великобритания): 6:4, 3:6, 10:8. На решающем тайбрейке украинки уступали 4:8, но затем выиграли шесть очков подряд.
Третьи сеяные сестры Киченок в титульном матче сыграют против пары Латиша Чжань (Тайвань) / Квета Пешке (Чехия), которые возглавили посев на соревнованиях.
В коллекции Людмилы и Надежды есть два трофея на совместных турнирах WTA: в 2015 в Шэньчжэне и в сезоне-2016 во Флорианополисе. В этом году Людмила Киченок дошла до финала в Хобарте (с Макото Ниномией из Японии), а Надежда Киченок сыграла в финале в Страсбурге (в дуэте с австралийкой Анастасией Родионовой).
Напомним, ранее еще одна украинка Катерина Бондаренко одержала победу на старте квалификации турнира в Монреале.
Источник — Большой теннис Украины
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