Вашингтон. Калинина и Бенчич вышли в четвертьфинал

12:46 — Sviatoslav Kudelych

Звідки ноги ростуть в таких новин - і так зрозуміло (розумним людям).

12:41 — Sauron

Классика от Пенисова и Ко Как-то аж надоело уже.

12:36 — gr4167

Тем более что Мистер говорил, что это не чемпион, если из двух матчей в чемпионате ни одного матч...

12:30 — zzg77

Вполне вероятно, что Луческу сменит Фонсеку, если он опять не выиграет у Динамо. Ничья его тоже н...

12:29 — legs1991a

бред не верю этой информации