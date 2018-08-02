Вашингтон. Калинина и Бенчич вышли в четвертьфинал

В первом раунде Ангелина Калинина (Украина) и Белинда Бенчич (Швейцарии) праздновали победу над дуэтом Кэти Суон (Великобритания) / Розали ван дер Хоэк (Нидерланды): 3:6, 6:1, 10:8. Калинина и Бенчич вырвались в лидеры на решающем тайбрейке (5-1), но соперницам удалось сравнять счет. Девушки еще раз обменялись мини-брейками (7:7), после чего Ангелина и Белинда из следующих четырех розыгрышей выиграли три.
В 1/4 финала украинско-швейцарский дуэт встретится с парой Дарья Юрак (Хорватия) / Хань Синьюнь (Китай).
Ранее Ангелина Калинина потерпела поражение в одиночном поединке против бельгийки Исалин Бонавентюр.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.