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Вашингтон. Калинина и Бенчич вышли в четвертьфинал

Ангелина Калинина и Белинда Бенчич продолжают выступление в парном разряде турнира

  • 02.08.2018 11:15
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btu.org.ua. Ангелина Калинина
© btu.org.ua. Ангелина Калинина
В первом раунде Ангелина Калинина (Украина) и Белинда Бенчич (Швейцарии) праздновали победу над дуэтом Кэти Суон (Великобритания) / Розали ван дер Хоэк (Нидерланды): 3:6, 6:1, 10:8. Калинина и Бенчич вырвались в лидеры на решающем тайбрейке (5-1), но соперницам удалось сравнять счет. Девушки еще раз обменялись мини-брейками (7:7), после чего Ангелина и Белинда из следующих четырех розыгрышей выиграли три. 
 
В 1/4 финала украинско-швейцарский дуэт встретится с парой Дарья Юрак (Хорватия) / Хань Синьюнь (Китай).
 
Ранее Ангелина Калинина потерпела поражение в одиночном поединке против бельгийки Исалин Бонавентюр.
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Источник — Большой теннис Украины

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