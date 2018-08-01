Милош РАОНИЧ: «Надаль, Федерер и Джокович вселяют страх в соперников»

За уличные гонки - за яйца и на столб. У тебя в руках несколько тонн металла,а пешеходы абсолютн...

Так смешно читать здесь посты кучи ботов и порохоботов. Саня- ты реально красавец, Шарий единстве...

Перефразируя :" Чемпионом можешь ты не быть , но гражданином быть обязан !!!"

Люди, кони ...усе смешалось. Хрен проссышь кто прав кто виноват. Хочу мира в нашей стране.

23:52 — romand1980

Тайсонов и Холифилдов не было у Володи,только потому что он был лучше их!!! Так можно думать про ...

23:50 — romand1980

Ты не женщина....а идиотка!!! Тайсонов и Холифилдов не было у Володи,только потому что он был луч...

23:49 — romand1980

Ты не женщина....а идиотка!!! Тайснов и Холифилдов не было у Володи,только потому что он был лучш...

23:49 — romand1980

Ты не женщина....а идиотка!!! Тайснов и Холифилдов не было у Володи,только потому что он был лучш...