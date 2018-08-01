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Милош РАОНИЧ: «Надаль, Федерер и Джокович вселяют страх в соперников»

Канадец – о причинах доминирования трех лучших игроков современности

  • 01.08.2018 23:50
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Getty Images. Милош Раонич
© Getty Images. Милош Раонич

Милош Раонич поделился своем мнением относительно причин доминирования в мировом теннисе Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича:

«Каждый теннисист может бить по мячу, у всех есть свои сильные и слабые стороны. В современном спорте немаловажную роль играет менталитет, и в этом плане Надаль, Джокович и Федерер имеют весомое преимущество. Речь не только о ментальном аспекте, одно лишь присутствие этих теннисистов на корте заставляет соперников испытывать страх и волнение».

В текущей версии рейтинга АТР Раонич занимает 30-е место.

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Источник — Tennis World USA

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