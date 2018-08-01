ФЕДЕРЕР: «Путин или Трамп? Я сидел за одним столом с обоими»

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о встрече с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Во время блиц-опроса от журнала Сoop Zeitung на вопрос «Путин или Трамп?» Роджер ответил: «Я сидел за одним столом с обоими».

«Трампа я встретил 10 лет назад на вечеринке главного редактора Vogue Анны Винтур в Нью-Йорке. Что касается Путина, то с ним я увиделся в 2008 году в Санкт-Петербурге. Мы пересеклись на награждении лучших спортсменов мира по версии Laureus. В один момент, довольно внезапно, он встал и пошел с бокалом вдоль столов. Лично я с ним не общался, поэтому ответить на вопрос «Путин или Трамп?» я не смогу».