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ФЕДЕРЕР: «Путин или Трамп? Я сидел за одним столом с обоими»

Швейцарский теннисист рассказал о встречах с политиками

  • 01.08.2018 19:58
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Швейцарец Роджер Федерер рассказал о встрече с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Во время блиц-опроса от журнала Сoop Zeitung на вопрос «Путин или Трамп?» Роджер ответил: «Я сидел за одним столом с обоими». 
 
«Трампа я встретил 10 лет назад на вечеринке главного редактора Vogue Анны Винтур в Нью-Йорке. Что касается Путина, то с ним я увиделся в 2008 году в Санкт-Петербурге. Мы пересеклись на награждении лучших спортсменов мира по версии Laureus. В один момент, довольно внезапно, он встал и пошел с бокалом вдоль столов. Лично я с ним не общался, поэтому ответить на вопрос «Путин или Трамп?» я не смогу». 
 
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Источник — Чемпионат

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