ФЕДЕРЕР: «Путин или Трамп? Я сидел за одним столом с обоими»

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о встрече с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Во время блиц-опроса от журнала Сoop Zeitung на вопрос «Путин или Трамп?» Роджер ответил: «Я сидел за одним столом с обоими».
«Трампа я встретил 10 лет назад на вечеринке главного редактора Vogue Анны Винтур в Нью-Йорке. Что касается Путина, то с ним я увиделся в 2008 году в Санкт-Петербурге. Мы пересеклись на награждении лучших спортсменов мира по версии Laureus. В один момент, довольно внезапно, он встал и пошел с бокалом вдоль столов. Лично я с ним не общался, поэтому ответить на вопрос «Путин или Трамп?» я не смогу».
Напомним, Федерер заявил, что конец карьеры близок.
Источник — Чемпионат
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