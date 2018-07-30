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Сан-Хосе. Бондаренко и сестры Киченок сыграют в парном разряде

Три украинки выступят на Премьере в Калифорнии

  • 30.07.2018 12:40
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БТУ. Сестры Киченок
© БТУ. Сестры Киченок
Три украинские теннисистки сыграют в парном разряде хардового Премьера в американском Сан-Хосе (Калифорния).
 
В первом круге Катерина Бондаренко в паре с россиянкой Валерией Савиных сразится с испанкой Джорджиной Гарсией-Перес и Присциллой Хон из Австралии.
 
Сестры Киченок сыграют вместе. Людмила и Надежда получили от организаторов третий номер посева и на старте померяются силами с американским дуэтом Кэйтлин Кристиан/Сабрина Сантамария. 
 
Напомним, Катерина Бондаренко сыграет также и в одиночном разряде. В ночь с понедельника на вторник она проведет матч первого круга против экс-первой ракетки Виктории Азаренко из Беларуси.
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Источник — Sport.ua

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