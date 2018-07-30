Сан-Хосе. Бондаренко и сестры Киченок сыграют в парном разряде

Три украинские теннисистки сыграют в парном разряде хардового Премьера в американском Сан-Хосе (Калифорния).

В первом круге Катерина Бондаренко в паре с россиянкой Валерией Савиных сразится с испанкой Джорджиной Гарсией-Перес и Присциллой Хон из Австралии.

Сестры Киченок сыграют вместе. Людмила и Надежда получили от организаторов третий номер посева и на старте померяются силами с американским дуэтом Кэйтлин Кристиан/Сабрина Сантамария.