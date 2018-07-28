Сан-Хосе. Бондаренко в первом круге сыграет с Азаренко

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Шапаренко сломал нос и пропустит матч с Львовом 11:14 — Ossa8860 Вот, кстати, и неназначенный пенальти за опасную игру с контактом в штрафной. Случись такое с таб...

Украина – среди стран с наиболее высоким риском допинга 11:14 — deutsch555 і три постійних бота спорт.сру тут як тут)))))) спорт.юей! змінюйте домен!)))) ПС: взагалі, підні...

Динамо: «КДК ФФУ грубо нарушил свой же регламент» 11:13 — icebeer Чувствуется рука Несуху...ка. И главное --зто говорит клуб,который десятилетиями КЛАЛ на регламен... 11:08 — muzat Удивляюсь, где слышно чтобы так ныли в других чемпионатах? Топ команды не обращают внимание на ои...

Львов - Динамо Киев 11:11 — lisbvv судя по коментам это ты грачев гнида под разными никами коментируешь

Новичок Карпат Мендес работает в общей группе 11:10 — dudigo78 Він може вийти на поле не раніше вересня. Там форма в нього зараз просто ніяка

Львов – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины 11:08 — dudigo78 я тобі більше скажу, сьогодні як мінімум 2/3 львів'ян за киян))) 11:06 — dudigo78 Попри хворобу йду сьогодні підтримати киян