Сан-Хосе. Бондаренко в первом круге сыграет с Азаренко

На грунтовом турнире в Сан-Хосе (30 июля - 5 августа) украинская теннисистка Катерина Бондаренко в первом круге сыграет с 28-летней Викторией Азаренко.
В 2012 году спортсменка занимала 1-е место в рейтинге WTA.
Победительница противостояния Бондаренко - Азаренко в следующем круге встретится с Гарбинье Мугурусой.
Источник — Sport.ua
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