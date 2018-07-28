Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сан-Хосе. Бондаренко в первом круге сыграет с Азаренко

Катерина Бондаренко стартует против сложной соперницы

  • 28.07.2018 10:05
  • 157 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

На грунтовом турнире в Сан-Хосе (30 июля - 5 августа) украинская теннисистка Катерина Бондаренко в первом круге сыграет с 28-летней Викторией Азаренко.

В 2012 году спортсменка занимала 1-е место в рейтинге WTA.

Победительница противостояния Бондаренко - Азаренко в следующем круге встретится с Гарбинье Мугурусой.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.