Басилашвили завоевал первый титул

Грузин Николоз Басилашвили, котрый пробился в основную сетку из квалификации, завоевал титул на турнире категории ATP 500 в Гамбурге (Германия), победив в финале прошлогоднего чемпиона аргентинца Леонардо Майера со счетом 6:4, 0:6, 7:5.
Поединок продолжался 2 часа 12 минут. Басилашвили 4 раза подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и использовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Майера 9 эйсов, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
Для 26-летнего Николоза это первый титул ATP в карьере в одиночном разряде.
Напомним, что Молчанов не сумел выиграть парный финал в Гштааде.
Источник — Sport.ua
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