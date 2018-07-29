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Басилашвили завоевал первый титул

Грузинский теннисист выиграл турнир в Гамбурге

  • 29.07.2018 20:47
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Басилашвили завоевал первый титул
Грузин Николоз Басилашвили, котрый пробился в основную сетку из квалификации, завоевал титул на турнире категории ATP 500 в Гамбурге (Германия), победив в финале прошлогоднего чемпиона аргентинца Леонардо Майера со счетом 6:4, 0:6, 7:5.
 
Поединок продолжался 2 часа 12 минут. Басилашвили 4 раза подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и использовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Майера 9 эйсов, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
 
Для 26-летнего Николоза это первый титул ATP в карьере в одиночном разряде. 
 
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Источник — Sport.ua

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