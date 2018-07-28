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Свитолина входит в топ-5 рейтинга лучших теннисисток на харде

Хардовые соревнования даются украинке лучше, чем травяные

  • 28.07.2018 11:44
  • 539 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

WTA составляет не только общий рейтинг теннисисток, но и подсчитывает успехи спортсменок на разных типах покрытия.

Украинка Элина Свитолина входит в топ-5 рейтинга лучших теннисистов на харде за 4 последних сезона. При подсчете учитывались 100% очков за 2018 и 2017 годы, 75% очков за 2016 и 50% - за 2015.

Подсчет дал Элине 5-е место с 8167 очками. Лидирует Анжелик Кербер.

Топ-5: Анжелик Кербер, Каролин Возняцки, Симона Халеп, Каролина Плишкова и Элина Свитолина.

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Источник — WTA

(2 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.07.2018 11:54
    0
    Э-эээ.... огласите весь список, пожалуйста
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