Свитолина входит в топ-5 рейтинга лучших теннисисток на харде

WTA составляет не только общий рейтинг теннисисток, но и подсчитывает успехи спортсменок на разных типах покрытия.
Украинка Элина Свитолина входит в топ-5 рейтинга лучших теннисистов на харде за 4 последних сезона. При подсчете учитывались 100% очков за 2018 и 2017 годы, 75% очков за 2016 и 50% - за 2015.
Подсчет дал Элине 5-е место с 8167 очками. Лидирует Анжелик Кербер.
Топ-5: Анжелик Кербер, Каролин Возняцки, Симона Халеп, Каролина Плишкова и Элина Свитолина.
Источник — WTA
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