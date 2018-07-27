Дема и Крутых прекратили борьбу на чемпионате Европы

Виктория Дема в четвертьфинале чемпионата Европы в женском одиночном разряде уступила швейцарке Леони Кунг. Украинка досрочно прекратила борьбу во втором сете.
1/4 финала
Виктория Дема (Украина) – Леони Кунг (Швейцария) – 1:6, 2:2, отказ Демы
На этой же стадии в мужском разряде вылетел из турнира Алексей Крутых. Он в двух сетах уступил французу Валентину Ройеру.
1/4 финала
Валентин Ройер (Франция) – Алексей Крутых (Украина) – 6:2, 6:2
Также сегодня Виктория Дема и Маргарита Белоконь прекратили борьбу в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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