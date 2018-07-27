Дема и Крутых прекратили борьбу на чемпионате Европы

Виктория Дема в четвертьфинале чемпионата Европы в женском одиночном разряде уступила швейцарке Леони Кунг. Украинка досрочно прекратила борьбу во втором сете.

1/4 финала

Виктория Дема (Украина) – Леони Кунг (Швейцария) – 1:6, 2:2, отказ Демы

На этой же стадии в мужском разряде вылетел из турнира Алексей Крутых. Он в двух сетах уступил французу Валентину Ройеру.

1/4 финала

Валентин Ройер (Франция) – Алексей Крутых (Украина) – 6:2, 6:2

Также сегодня Виктория Дема и Маргарита Белоконь прекратили борьбу в парном разряде.