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Дема и Крутых прекратили борьбу на чемпионате Европы

Украинские теннисисты не смогли преодолеть четвертьфинальную стадию

  • 27.07.2018 22:15
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btu.org.ua. Алексей Крутых
© btu.org.ua. Алексей Крутых

Виктория Дема в четвертьфинале чемпионата Европы в женском одиночном разряде уступила швейцарке Леони Кунг. Украинка досрочно прекратила борьбу во втором сете.

1/4 финала

Виктория Дема (Украина) – Леони Кунг (Швейцария) – 1:6, 2:2, отказ Демы

На этой же стадии в мужском разряде вылетел из турнира Алексей Крутых. Он в двух сетах уступил французу Валентину Ройеру.

1/4 финала

Валентин Ройер (Франция) – Алексей Крутых (Украина) – 6:2, 6:2

Также сегодня Виктория Дема и Маргарита Белоконь прекратили борьбу в парном разряде.

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Источник — Sport.ua

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