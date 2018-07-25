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Южный объявил о завершении карьеры

Российский теннисист повесит ракетку на гвоздь в сентябре

  • 25.07.2018 09:01
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Getty Images. Михаил Южный
© Getty Images. Михаил Южный

Известный российский теннисист Михаил Южный объявил о завершении карьеры:

«Сейчас хотел бы объявить о том, что завершаю карьеру, время пришло, это очень волнительный момент. Я выступлю в серии теннисных турниров в США, а после сыграю в Санкт-Петербурге. Это будет последний турнир в моей карьере».

За свою карьеру Южный выиграл 10 турниров, а также добирался до четвертьфиналов на всех турнирах Большого Шлема. На US Open россиянин дважды (в 2006 и 2010 года) добирался до полуфинала.

В рейтинге АТР Южный добирался до 8-й строчки, а сейчас занимает скромное 105-е место.

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Источник — ТАСС

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