Известный российский теннисист Михаил Южный объявил о завершении карьеры:

«Сейчас хотел бы объявить о том, что завершаю карьеру, время пришло, это очень волнительный момент. Я выступлю в серии теннисных турниров в США, а после сыграю в Санкт-Петербурге. Это будет последний турнир в моей карьере».

За свою карьеру Южный выиграл 10 турниров, а также добирался до четвертьфиналов на всех турнирах Большого Шлема. На US Open россиянин дважды (в 2006 и 2010 года) добирался до полуфинала.

В рейтинге АТР Южный добирался до 8-й строчки, а сейчас занимает скромное 105-е место.