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Состоялась жеребьевка Кубка Федерации на 2019 год

Участницы Мировой группы узнали своих соперниц

  • 24.07.2018 14:58
  • 798 просмотров
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Метки
Fed Cup
© Fed Cup
Состоялась жеребьевка матчей женского теннисного командного турнира в 2019 году.
 
Пары Мировой группы
 
 
Пары Второй Мировой группы
 
 
Напомним, сборная Украины по теннису проиграла Канаде в плей-офф Второй Мировой группы и со следующего сезона сыграет в Первой группе Евро-Африканской зоны.
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Источник — Fed Cup

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