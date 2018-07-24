Состоялась жеребьевка Кубка Федерации на 2019 год

Состоялась жеребьевка матчей женского теннисного командного турнира в 2019 году.
Пары Мировой группы
Пары Второй Мировой группы
Напомним, сборная Украины по теннису проиграла Канаде в плей-офф Второй Мировой группы и со следующего сезона сыграет в Первой группе Евро-Африканской зоны.
Источник — Fed Cup
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