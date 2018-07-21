СВИТОЛИНА — Усику: «Удачи, чемпион! Сегодня все украинцы с тобой»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поддержала чемпиона WBC и WBO Александра Усика в поединке против российского боксера Мурата Гассиева (26-0, 19 КО).
«Удачи, чемпион! Сегодня все украинцы с тобой!», – написала Свитолина в Твиттере.
Финал WBSS состоится 21 июля в Москве на арене СК «Олимпийский».
Источник — Twitter
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Такі гниди як ти, гірші, ніж воші за межами держави!!! Ти, сцука, крім того, що говориш українською, що ще зробив для держави??? Тільки підпижджуєш на дивані лежачи, підніми сраку і хоча би до хлопців в лікарню сходи, скотобаза!!!
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