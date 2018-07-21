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СВИТОЛИНА — Усику: «Удачи, чемпион! Сегодня все украинцы с тобой»

Лучшая украинская теннисистка поддержала соотечественника накануне финала WBSS

  • 21.07.2018 20:37
  • 1430 просмотров
  • 7 комментариев
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Getty Images. Александр Усик и Мурат Гассиев
© Getty Images. Александр Усик и Мурат Гассиев
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поддержала чемпиона WBC и WBO Александра Усика в поединке против российского боксера Мурата Гассиева (26-0, 19 КО).
 
«Удачи, чемпион! Сегодня все украинцы с тобой!», – написала Свитолина в Твиттере.
 
Финал WBSS состоится 21 июля в Москве на арене СК «Олимпийский».
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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    footboooool
    online
      footboooool, 21.07.2018 20:42
    -3
    Удача не перепишет подписанный сценарий!
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    ssssyab
    online
      ssssyab, 21.07.2018 20:51
    +1
    Ніякого сценарію нема це спорт а не теате) Удачі козаче!
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    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 21.07.2018 21:02
    -3
    не вся Украина, а только такие же подстилки, как и Усик.
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    Germesus
    online
      Germesus, 21.07.2018 21:07
    -4
    Світоліна, а якого ти х.у.я говориш за всіх українців? З чого ти взяла, що украхнці вболіватимуть за кримського х.охла? Наприклад, мені, що кримський х.охол, що к.ацапська чур.ка - рівноцінно мерзенні.
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    Germesus
    online
      Germesus, 21.07.2018 21:12
    -4
    ssssyab, 21.07.2018 20:51
    Ніякого сценарію нема це спорт а не теате) Удачі козаче!
    З чого ти взяв, що воно козак? Козаки, наприклад, говорили своєю рідною мовою, а не як світоліна з усиком, коли заплатять як он в рекламі, а так ,,чтокают да какают,, рідною мовою х.охлятини, доречі, козаки відкрито сказали б що думають, а не як кримський х.охол намагаючись вашим й нашим.
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    ssssyab
    online
      ssssyab, 21.07.2018 21:16
    0
    Ви зрозумійте що Усик спортсмен а не політик і він прославляє Україну.А якщо в москві звучатиме гімн України і Олександр переможе то це будуть незабутні емоції.Спорт має бути поза політикою
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    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 21.07.2018 21:16
    -2
    Germesus, 21.07.2018 21:07
    Світоліна, а якого ти х.у.я говориш за всіх українців? З чого ти взяла, що украхнці вболіватимуть за кримського х.охла? Наприклад, мені, що кримський х.охол, що к.ацапська чур.ка - рівноцінно мерзенні.

    Такі гниди як ти, гірші, ніж воші за межами держави!!! Ти, сцука, крім того, що говориш українською, що ще зробив для держави??? Тільки підпижджуєш на дивані лежачи, підніми сраку і хоча би до хлопців в лікарню сходи, скотобаза!!!
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