СВИТОЛИНА — Усику: «Удачи, чемпион! Сегодня все украинцы с тобой»

21:30 — serge1234

Воротник Шахтерицы красавец Угля ему в штольню

21:30 — d3volta

Ну то виноват что у факела из барановки такой воротник

21:30 — lisarti

как игра?

21:30 — ak228

Да уж, динамо нет но есть Пятов

21:30 — flydog773@gmail.com

Ахаха) ви це бачили! Як П'ятов бігав по штрафній за м'ячем,а про ворота забув !Це реально хох...

21:29 — Юрій Лютий

Захисник Захисник Захисниченко це п....ц причому повний))) в кротів інтелекту 0

21:29 — Андрей Кошель

Динамо -Супер инвалиды.

21:29 — Voller91

Ага, так би грали в плей оффі відбору ЛЧ ))))

21:29 — scorpio16

ахаха , кто там говорил,что Пятов топ ( когда Лунин переходил в Реал, были разговоры, мол Сашо ср...

21:28 — Алекс Морган

"Колос" забив дурня)))