За квартал сыграны 86 подозрительных матча

12:10 — Юрий Алпатов

Да слова никто бы не сказал перейди по совести. Пожалуйста есть же кучу примеров нормальных перех...

12:09 — BBB

Лично мое мнение что если бы это был украинский футболист,более того воспитанник Динамо,тогда бы ...

11:57 — dondublon

Сегодня трахнут ваше Дынаму,тогда трольте кого хотите,мусора.

11:57 — Иван Новиков

Юрий, ты дурак? В футболе куча примеров, когда футболисты из одной лиги переходят в более сильный...

11:55 — Юрий Алпатов

С зеркала своего начни прежде чем обобщать

11:54 — Юрий Алпатов

Интересно вас слушать болельщики Кротов. Интересно вот работаете вы даете результат вашей фирме. ...