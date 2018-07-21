За квартал сыграны 86 подозрительных матча

Tennis Integrity Unit (TIU), занимающийся борьбой с коррупцией в теннисе, опубликовал ежеквартальный отчет о подозрительных матчах. В период с апреля по июня 2018 года их было зафиксировано 86.
Из этих 86 матчей один прошел на турнире «Большого шлема», один – в Кубке Федерации или Кубке Дэвиса, два – в WTA, четыре – в АТР, восемь – на женских турнирах ITF, 14 – на мужских «Челленджерах» и 56 – на мужских турнирах ITF.
За это время было проведено 31 586 матчей, и подозрительными посчитали всего 0,272% всех игр.
В среднем в последние три года во втором квартале фиксировалось 60 подозрительных матчей.
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