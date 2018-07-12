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Один из матчей Уимблдона мог быть договорным

Под подозрение попал Фернандо Вердаско

  • 12.07.2018 22:14
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Getty Images. Фернандо Вердаско
© Getty Images. Фернандо Вердаско

Один из матчей Уимблдона-2018 в мужском парном разряде мог иметь договорной характер.

Букмекерская контора Pinnacle Sports подтвердила, что на одну из встреч были поставлены непривычно крупные суммы. При этом ставки были сделаны с аккаунтов, которые ранее уже были замечены в делах о подозрительных матчах.

Предположительно, речь идет о матче, в котором Фернандо Вердаско в паре с Давидом Марреро уступили дуэту Жоао Соуза/Леонардо Майер, в котором испанцы уступили 6:7 (6:8), 4:6, 7:6 (9:7), 1:6.

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Источник — New York Times

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