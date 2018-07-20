Оломоуц. Козлова и Калинина проиграли четвертьфинальные матчи

Украинские теннисистки завершили выступление на турнире ITF в Чехии. На стадии 1/4 финала Катерина Козлова и Ангелина Калинина проиграли своим соперницам.
Оломоуц. Четвертьфиналы
Катерина Козлова (Украина, 2) – Фиона Ферро (Франция, 5) – 3:6, 1:6
Ангелина Калинина (Украина, 4) – Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) – 2:6, 6:3, 1:6
Отметим, что Ферро и Гатто-Монтиконе сыграют между собой в полуфинале.
Ранее стало известно, что Катерина Козлова сыграет в основной сетке US Open.
Источник — Sport.ua
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