Андре АГАССИ: «Джокович может прибавить, и это должно всех пугать»

Экс-тренер Новака Джоковича, легендарный Андре Агасси, считает, что возвращение серба на вершину может стать плохой новостью для его соперников:

«Если Новак вновь будет побеждать, это станет плохой новостью для всех. Его талант никуда не делся. У Новака невероятная вера в себя.

Может быть, ему будет сложно вновь доминировать в туре, но он будет претендовать на победы в турнирах Большого шлема. Важно лишь избегать травм и находиться в хорошем психологическом состоянии.

Я не сомневаюсь, что он будет в топ-группе ещё много лет и выиграет несколько турниров «Большого шлема». К тому же он может прибавить в некоторых компонентах, и это должно всех пугать».