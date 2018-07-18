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Андре АГАССИ: «Джокович может прибавить, и это должно всех пугать»

Легендарный американец предрекает Новаку Джоковичу еще много побед

  • 18.07.2018 17:01
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Getty Images. Андре Агасси
© Getty Images. Андре Агасси

Экс-тренер Новака Джоковича, легендарный Андре Агасси, считает, что возвращение серба на вершину может стать плохой новостью для его соперников:

«Если Новак вновь будет побеждать, это станет плохой новостью для всех. Его талант никуда не делся. У Новака невероятная вера в себя.

Может быть, ему будет сложно вновь доминировать в туре, но он будет претендовать на победы в турнирах Большого шлема. Важно лишь избегать травм и находиться в хорошем психологическом состоянии.

Я не сомневаюсь, что он будет в топ-группе ещё много лет и выиграет несколько турниров «Большого шлема». К тому же он может прибавить в некоторых компонентах, и это должно всех пугать».

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