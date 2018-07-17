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Ньюпорт. Стаховский вышел во второй раунд парного турнира

Украинский теннисист в дуэте с Мэттью Эбденом в трех сетах одержал победу над испанской парой

  • 17.07.2018 23:39
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл стартовый поединок в парном разряде на травяном турнире в американском Ньюпорте.
 
32-летний украинец вместе с Мэттью Эбденом в трех сетах победил братьев Гранольерсов - 6:0, 4:6, 10:6.
 
В четвертьфинале Стаховский и Эбден сыграют против дуэта Шаран/Висру.
 
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Источник — Sport.ua

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