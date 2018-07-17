Ньюпорт. Стаховский вышел во второй раунд парного турнира

Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл стартовый поединок в парном разряде на травяном турнире в американском Ньюпорте.
32-летний украинец вместе с Мэттью Эбденом в трех сетах победил братьев Гранольерсов - 6:0, 4:6, 10:6.
В четвертьфинале Стаховский и Эбден сыграют против дуэта Шаран/Висру.
Напомним, ранее Стаховский проиграл на старте одиночного турнира в Ньюпорте.
Источник — Sport.ua
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