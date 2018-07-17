Ньюпорт. Стаховский уступил в первом круге

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл стартовый поединок травяного турнира ATP-250 в американском Ньюпорте. В матче первого круга украинец в трех сетах уступил тайванцу Джейсону Джангу.
Ньюпорт. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Джейсон Джанг (Тайвань) – 4:6, 6:3, 3:6
Отметим, что это первый поединок Стаховского после Уимблдона (вылет во втором круге от Куэрри).
Сергей в дуэте с австралийцем Мэттью Эбденом продолжит борьбу в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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