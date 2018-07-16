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Леся ЦУРЕНКО: «На Уимблдоне ставила перед собой очень высокие цели»

29-летняя украинская теннисистка надеялась дойти до четвертьфинала

  • 16.07.2018 22:17
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко поделилась мнением о своем выступлении на Уимблдоне, где она дошла до второго круга.
 
— Какие впечатления от Wimbledon?
— Могу сказать, что мне не понравилось, потому что я надеялась на лучший результат. Но, все-таки, я могу объективно сказать, что, начиная с Roland Garros, мое физическое состояние было не наилучшим. После Roland Garros я вынужденно делала паузу для того чтобы восстановиться от повреждения, полученного в матче с Гарбинье Мугурусой.
 
В Бирмингем я поехала просто попробовать сыграть матч, проверить, готова ли моя нога к этому. Результат в Бирмингеме – четвертьфинал – это очень радостно для меня. Я на него даже и не надеялась.
 
В принципе, я готовилась к Wimbledon очень спокойно, потому что восстановление ноги было в процессе. И, поэтому, эту травяную серию не получилось сыграть настолько хорошо, насколько хотелось. Сейчас я готовлюсь уже к американской серии и, надеюсь, что все проблемы с моими ногами уже прошли.
 
— В своем Instagram ты ответила, что проиграла Барборе Стрыцовой потому что «хреново играла». Это весь разбор игры от тебя?
— Конечно, я немного с юмором отношусь к некоторым вопросам, которые задают люди. Просто, в принципе, если ты обычно проигрываешь, то плохо играешь. Я знаю, что очень много людей серьезно относятся к таким вопросам и, наверное, они ожидают получить от меня другой ответ, но я подхожу к этому с юмором.
 
Да, я могу сказать, что осталась недовольна своей игрой. Я играла плохо, я играла неуверенно и не выполнила задачу, которую ставила перед собой на поединок. Я точно знала, как она будет играть, но она сыграла намного точнее, чем я ожидала и, вообще, этот матч был фантастическим с ее стороны. У меня постоянно было чувство, что она играет туда, куда я не ожидаю. Это было самой тяжелой частью этого матча, потому что она просто играла настолько неудобно для меня, что я ничего не могла сделать.
 
В принципе, моим планом было опередить ее атаку, то есть, начать атаковать самой, но это у меня не получилось. Именно поэтому я не довольна собой. Но это хороший урок для меня. Я уже давно говорила, что пытаюсь больше атаковать в своих матчах. Сейчас я сфокусировалась на этом и, действительно, очень много работаю над атакой.
 
— Этот Wimbledon стал для тебя турниром, на котором ты ставила перед собой задачу или турниром, на котором просто нужно было выступить?
— Я ставила перед собой очень высокие цели. Не меньше, чем четвертьфинал, всегда, на турнирах Grand Slam ставлю перед собой цель – как минимум, четвертьфинал. Но, обстоятельства складывались так, что я понимала, что, как сыграю, так сыграю. К сожалению, это правда. Я очень недовольна таким состоянием и очень много работаю над тем, чтобы никакие физические проблемы не мешали моим целям из головы.
 
— Как ты оценишь этот Wimbledon в плане того, что на нем произошло достаточное количество сенсаций?
— Я очень люблю, когда турниры так развиваются, а особенно турниры Grand Slam, люблю, когда очень много неожиданных результатов, считаю, что так интереснее смотреть и болельщикам, и игрокам. Там «о, класс, столько сеянных проиграло» или «ничего себе девушка заиграла, она давно не показывала хороших результатов», то есть, что-то интересное.
 
— Результат женского финала был для тебя неожиданным?
— Думаю, что нет. Кербер очень любит, когда соперница атакует, а Уильямс как раз атакует, поэтому, удобнее было играть Кербер и, мне кажется, что он, все-таки, была немного более уверенной перед финалом.
 
Напомним, что во втором раунде Уимблдона-2018 Леся Цуренко уступила Барборе Стрыцовой со счетом 1:6, 4:6.
 
В обновленном рейтинге WTA Цуренко занимает 39-е место.
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Источник — Xsport

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